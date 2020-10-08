1 ayda 54 milyon 420 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler 1 Eylül ile 30 Eylül arasında yazılan trafik cezalarına ilişkin verilerini paylaştı. Paylaşılan verilerde İstanbul genelinde trafik güvenliğini tehlikeye atan ( makas, drift ve egzoz başta olmak üzere ) sürücülere yönelik resmi, sivil ve motosikletli ekiplerce seyir halinde ve sabit yapılan kontroller de toplamda 54 milyon 420 bin 548 lira para cezası yazıldı.

2.691 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G (MAKAS ATMAK) "Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" içerikli maddesi gereğince bin 228 TL'den toplam 3 milyon 304 bin 548 lira ceza yazıldı.



DRİFT YAPANLARA 497 BİN LİRA CEZA

81 araç sürücüsüne ise aynı kanunun 67/1D (DRİFT) "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" içerikli maddesi gereğince 6 bin 141 lira'dan toplam 497 bin 421 lira ceza kesildi.



ABART EGZOZ TAKANA 1.6 MİLYON LİRA CEZA

Bin 335 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 (ABART EGZOZ) "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" içerikli 32/3 maddesi gereğince bin 228 liradan toplam 1 milyon 639 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.



AŞIRI HIZ YAPANA 35 MİLYON LİRA

98 bin 482 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2-A, 51/2-B ve 51/2-C (RADAR-AŞIRI HIZ) maddeleri gereğince toplam 35 milyon 265 bin 146 lira idari para cezası uygulandı. 134 şahsa (VALE) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/1-C "Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" içerikli maddesi gereğince 132 liradan toplam 17 bin 688 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANA 12 MİLYON

5 bin 255 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3-A (SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMAK) içerikli maddesi gereğince 2 bin 473 liradan toplam 12 milyon 993 bin 142 lira idari para cezası uygulandı.



EMNİET KEMERİ TAKMAYANA 2 MİLYON 831 BİN CEZA

21 bin 452 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78/1-A(EMNİYET KEMERİ KULLANMAMAK) "Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak" içerikli maddesi gereğince 132 liradan toplam 2 milyon 831 bin 664 lira idari para cezası işlemi uygulandı.



KASK TAKMAMAKTAN 700 BİN LİRA

5 bin 306 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78/1-B(KASK TAKMAMAK) "Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması" içerikli maddesi gereğince 132 liradan toplam 700 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.



9 BİN 776 ARAN MEN EDİLDİ

Ayrıca gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 776 araç trafikten men edildi. 2 bin 611 şahsın sürücü belgesine ise el konuldu.