28 yıl hapis cezasıyla aranıyordu denetimde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ikinci el ve hurdacılık yapan işyerlerine yönelik denetimlerde bulundu.
Denetimlerde suç eşyası satın almaktan adli işlem yapılan işyerlerine, ‘İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi’ düzenlemedikleri tespit eden polis ekipleri, idari işlem başlattı.
40 işyerinin denetlendiği uygulamada, 115 kişi sorgulanırken ‘Nitelikli Cinsel istismar ve Kişiyi Hürriyetinden yoksun kıpma’ suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.E (46) gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.