28 yıl hapis cezasıyla aranıyordu denetimde yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve kamu kamu düzeninin sağlanması amacıyla hurda ve ikinci el malzeme alım satımı yapan işyerlerini denetlendi. Denetimler sırasında 28 yıl hapis cezası olan 1 kişi yakalandı.