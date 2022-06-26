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28 yıl hapis cezasıyla aranıyordu denetimde yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve kamu kamu düzeninin sağlanması amacıyla hurda ve ikinci el malzeme alım satımı yapan işyerlerini denetlendi. Denetimler sırasında 28 yıl hapis cezası olan 1 kişi yakalandı.

28 yıl hapis cezasıyla aranıyordu denetimde yakalandı

28 yıl hapis cezasıyla aranıyordu denetimde yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve kamu kamu düzeninin sağlanması amacıyla hurda ve ikinci el malzeme alım satımı yapan işyerlerini denetlendi. Denetimler sırasında 28 yıl hapis cezası olan 1 kişi yakalandı.

26 Haziran 2022 Pazar 11:56
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ikinci el ve hurdacılık yapan işyerlerine yönelik denetimlerde bulundu.

Denetimlerde suç eşyası satın almaktan adli işlem yapılan işyerlerine, ‘İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi’ düzenlemedikleri tespit eden polis ekipleri, idari işlem başlattı.

40 işyerinin denetlendiği uygulamada, 115 kişi sorgulanırken ‘Nitelikli Cinsel istismar ve Kişiyi Hürriyetinden yoksun kıpma’ suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.E (46) gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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28 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu Denetimde Yakalandı
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