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3 ilde haraç operasyonu 30 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde esnaftan haraç topladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

3 ilde haraç operasyonu 30 gözaltı

3 ilde haraç operasyonu 30 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde esnaftan haraç topladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:52
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Ankara merkezli 3 ilde, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları, uyuşturucu ticareti, tefe ve silah ticareti eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen; liderliğini U.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

BİRÇOK YASA DIŞI EYLEMDE BULUNMUŞLAR

CNN Türk muhabiri Serhat Dal, Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonun detaylarını anlattı. İşte Serhat Dal'ın aktardıkları: "Etimesgut ve Sincan ilçelerinde emlak, oto galeri ve kafe adında faaliyet yürütüyor görüntüsü veren, liderliğini U.T.'nin yaptığı suç örgütünün bölgede bulunan esnafın üzerinde baskı kurarak korku sindirdiği, zorla haraç topladığı, vermek istemeyenlerin iş yerlerini kurşunladığı ya da silahla yaralama eylemini örgüt üyelerine talimat vererek yaptırdıkları, yüksek faizli para verdikleri, ödemeyenlerin evlerini, iş yerlerini zorla aldıkları, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu ticareti gibi eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen örgüte operasyon düzenlendi. İstanbul ve Düzce de dahil olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonda 30 şahıs gözaltına alındı.

37 ikamet ve 10 iş yeri olmak üzere 47 adreste arama yapıldı. 14 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

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