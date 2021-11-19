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3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu

Mersin'de Yörük bir ailenin 3 yaşındaki kızı Müslüme, çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolmuştu. 10 gündür her yerde aranılan Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde bulundu.

3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu

3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu

Mersin'de Yörük bir ailenin 3 yaşındaki kızı Müslüme, çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolmuştu. 10 gündür her yerde aranılan Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde bulundu.

19 Kasım 2021 Cuma 15:14
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Mersin'in Gülnar ilçesine gelen Yörük bir aile 10 Kasım'da çadır kurdu. 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 3 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

HERKES SEFERBER OLDU

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve Afad'a bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede ilk gün gönüllülerin de yer aldığı 700 kişi arama çalışmasına katıldı. Daha sonra 200 kişiden oluşan profesyonel ekiple, belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı. Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi ancak hiçbir sonuç alınamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmaların 10. gününde Müslüme'den acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta, 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde bulundu.

AİLESİ YIKILDI

CNN Türk muhabirinin aktardığına göre kötü haberin verildiği aile yıkıldı. Bölgede, Müslüme'nin acılı annesinin ağıtları yankılandı.

KOMANDOLAR YOLU KAPATTI

Öte yandan Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı. Bölgeye giden yollar ve patikalar, jandarma komandolar tarafından kapatıldı.

Son Güncelleme: 19.11.2021 20:46
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