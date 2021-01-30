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50 koyunu 2 bin lirayla gitti

Kütahya'da, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle 50 koyununu satmak için 37 bin 500 liraya anlaşan 75 yaşındaki Abdullah Zengin, dolandırıcıların kurduğu tuzağın kurbanı oldu. Hayvanlarının tamamını 2 bin liraya sattı!

50 koyunu 2 bin lirayla gitti

50 koyunu 2 bin lirayla gitti

Kütahya'da, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle 50 koyununu satmak için 37 bin 500 liraya anlaşan 75 yaşındaki Abdullah Zengin, dolandırıcıların kurduğu tuzağın kurbanı oldu. Hayvanlarının tamamını 2 bin liraya sattı!

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:08
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Kütahya'da, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle 50 koyununu satmak için 37 bin 500 liraya anlaşan 75 yaşındaki Abdullah Zengin, dolandırıcıların kurduğu tuzağın kurbanı oldu. Bin 200 lira kapora alan yaşlı adamı dağ başına terk ederek verdikleri senedi geri alan şüpheliler, 35 bin 500 lira yerine 800 TL göndermekle yetindi.

3 KİŞİ YAŞLI ADAMA ULAŞTI

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlılar köyünde yaşlı karısıyla birlikte ikamet eden Abdullah Zengin, yaşlandığı için bakmakta zorlandığı 50 koyununu satıp borçlarından kurtulmak isterken kendisine kurulan tuzağa düştü. Manisa'dan ticaret yapmak için Kütahya'ya geldiğini belirten 3 kişi, Abdullah Zengin'e ulaştı.

HAYATINI KURTARDIĞINA SEVİNDİ

Maddi zorluklar nedeniyle koyunlarını satmak isteyen Abdullah Zengin'le anlaşan 3 şüpheli, önce bin 250 TL para verip geri kalan parayı da 4 gün içerisinde ödeme dolayısıyla senet yaptı. Ertesi gün 50 koyun ile birlikte Abdullah Zengin'i de alarak Manisa'ya giden şüpheliler, Abdullah Zengin'i bir dağ başında bırakıp verdikleri senedi de alarak kaçtılar. Hayatını kurtardığına sevinen Abdullah Zengin, bir şehirler arası otobüse atlayarak köyüne döndü.

DOLANDIRICILAR DALGA GEÇEREK 800 TL GÖNDERDİLER

Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra Abdullah Zengin'i telefonla arayan şüpheliler, "Paranı Gediz Postanesi'ne gönderdik" dediler. Bir mutlulukla postaneye giden Zengin, yaşadığı şokların üzerine adeta bir şok daha yaşadı. Şüpheli şahıslar, 50 koyunun karşılığında geriye kalan 35 bin 500 TL yerine sadece 800 TL gönderdiler.

YAŞLI ÇİFT YARDIM BEKLİYOR

Başından geçenleri İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlatan Abdullah Zengin, 50 koyun karşılığında toplamda 2 bin TL aldığını belirtti. Zengin, "Dolandırıcılara 50 koyun verdim. Ertesi gün yükledik koyunları, beni de alıp Manisa'da bir köye gittik. Orada beni körpe bir yerde indirdiler. Koyunların da zaten 20 tanesini kesmişler. Koyunların karşılığında bana bir senet verdiler, senete karşılık bir hafta sonra 800 TL gönderdiler Gediz Postanesi'ne. Uğraştım ama paramı almamın imkanını bulamadım. 50 koyun karşılığında toplamda 2 bin TL para aldım" dedi. Bu günlerde torunlarının aldığı 6 koyunla uğraşan Abdullah ve Ayşe Zengin çifti, kendilerini dolandıranları bulunması ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.

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