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Abisini Öldüren Kardeş, Annesinin Mezarı Başında İntihar Etti

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sokak ortasında iki kardeş arasında tartışma çıktı. O sırada ağabeyini tabancayla öldüren M.Ç. annesinin mezarına giderek aynı silahla intihar etti.

Abisini Öldüren Kardeş, Annesinin Mezarı Başında İntihar Etti

Abisini Öldüren Kardeş, Annesinin Mezarı Başında İntihar Etti

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sokak ortasında iki kardeş arasında tartışma çıktı. O sırada ağabeyini tabancayla öldüren M.Ç. annesinin mezarına giderek aynı silahla intihar etti.

31 Aralık 2022 Cumartesi 12:54

Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan M.Ç. (33) ile ağabeyi B.Ç. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ANNESİNİN MEZARINDA CANINA KIYDI

M.Ç'nin yanında bulunan tabancayla vurduğu B.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.Ç, ilçe mezarlığına giderek annesinin mezarı başında aynı tabancayla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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