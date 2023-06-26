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Acılı anneden şok iddia! ‘Oğlum öldürüldü’

Kahramanmaraş’ta yaşayan Akçay ailesi, ölü bulunan 25 yaşındaki Kadir Akçay’ın intihar süsü verilerek, öldürüldüğünü iddia etti.

Acılı anneden şok iddia! ‘Oğlum öldürüldü’

Acılı anneden şok iddia! ‘Oğlum öldürüldü’

Kahramanmaraş’ta yaşayan Akçay ailesi, ölü bulunan 25 yaşındaki Kadir Akçay’ın intihar süsü verilerek, öldürüldüğünü iddia etti.

26 Haziran 2023 Pazartesi 17:03

Edinilen bilgiye göre, 12 Mart 2023 tarihinde Onikişubat İlçesi Kümperli Mahallesi Elhancık mevkiinde Kadir Akçay (25) dağlık alanda bir ağaçta asılı cesedi bulundu. Yapılan inceleme ve soruşturma sonrası Kadir Akçay’ın intihar ettiği belirlendi.

2012 yılında eşi Mehmet Akçay’ı beyin kanamasından kaybeden anne Ayşe Akçay, oğlunun intihar süsü verilerek öldürüldüğünü öne sürdü.

5 çocuklu Akçay ailesinin en büyüğü olan Kadir Akçay’ın ailesi, tarım işiyle uğraşan çocuklarının hayat dolu olduğunu bölgede düğün eğlencelerinde görev yaptığını söyledi.

Gerekli mercilere ölümün şüpheli olduğuna yönelik başvuru yaptıklarını kaydeden aile üyeleri, yetkililerden olayın tekrar gözden geçirilmesi konusunda talepte bulundular.

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