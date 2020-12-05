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Adana'da 77 kilo eroin ele geçirildi

Adana'da 77 kilogram eroinin ele geçirildiği tırın şoförü tutuklandı.

Adana'da 77 kilo eroin ele geçirildi

Adana'da 77 kilo eroin ele geçirildi

Adana'da 77 kilogram eroinin ele geçirildiği tırın şoförü tutuklandı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 10:27
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün tırda 77 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü M.A’nın (58) işlemleri tamamlandı.

Zanlının ifadesinde nakliye firmasında şoför olarak çalıştığını belirterek, "Uyuşturucudan haberim yoktu. Sadece cips taşıdığımı sanıyordum." dediği öne sürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledikleri tırı kent merkezinde durdurarak dedektör köpekle arama gerçekleştirmiş, 150 pakette 77 kilogram eroin ele geçirmişti.

Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün isminin verildiği operasyonda tır şoförü M.A. gözaltına alınmıştı.

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