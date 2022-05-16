Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Park ve Mesire Alanlarında Bakım Onarım Çalışması
Park ve Mesire Alanlarında Bakım...
Dulkadiroğlu’ndan Kırım Mahallesine Sosyal Tesis
Dulkadiroğlu’ndan Kırım Mahallesine Sosyal Tesis
Sular Sağlık’tan Hemşireler Günü Kutlaması
Sular Sağlık’tan Hemşireler Günü Kutlaması
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor
KSÜ’de Dünya Hemşireler Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
KSÜ’de Dünya Hemşireler Günü Etkinliği...

Adana'da önce ağabeyini sonra kendini vurdu!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Adana'da önce ağabeyini sonra kendini vurdu!

Adana'da önce ağabeyini sonra kendini vurdu!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:11
banner459

İddiaya göre, Muradiye Mahallesi'nde Mahmut A. ile ağabeyi Latif A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut A, tabancayla ağabeyi Latif A'ya ateş etti.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağabeyin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahmut A, olay yeri yakınında aynı tabancayla intihar etti.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Adanada önce Ağabeyini Sonra Kendini Vurdu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 23 adet silah ele geçirdi
Kahramanmaraş’ta 23 adet silah ele geçirdi
Kahramanmaraş’ta çalınan traktör Şanlıurfa da bulundu
Kahramanmaraş’ta çalınan traktör Şanlıurfa da bulundu
Elbistan’da Roma Dönemine Ait Tarihi Eser Ele Geçirildi
Elbistan’da Roma Dönemine Ait Tarihi Eser Ele Geçirildi
Kahramanmaraş’ta kamyonet yan yattı! 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta kamyonet yan yattı! 2 yaralı
Parkta kanlı infaz
Parkta kanlı infaz

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber