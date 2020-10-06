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Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bölgede Büyük Fuhuş Operasyonu

Adana merkezli 16 ilde polis ekiplerince, fuhuş yapan ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülen 56 şüpheli gözaltına alındı.

Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bölgede Büyük Fuhuş Operasyonu

Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bölgede Büyük Fuhuş Operasyonu

Adana merkezli 16 ilde polis ekiplerince, fuhuş yapan ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülen 56 şüpheli gözaltına alındı.

06 Ekim 2020 Salı 12:00

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik 6 ay önce çalışma başlattı.

Ekip, yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamınında 74 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de 80 adrese 500 polisle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılardan 56'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 18 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Son Güncelleme: 06.10.2020 12:19
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