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Adıyaman'da korkutan patlama

Adıyaman'ın merkez Atatürk Bulvarı üzerinde yaklaşık 50 yıldır hizmet veren Valilik binası geçtiğimiz günlerde yıkımı gerçekleştirilmişti.

Adıyaman'da korkutan patlama

Adıyaman'da korkutan patlama

Adıyaman'ın merkez Atatürk Bulvarı üzerinde yaklaşık 50 yıldır hizmet veren Valilik binası geçtiğimiz günlerde yıkımı gerçekleştirilmişti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:21
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Valilik binasının yıkımını gerçekleştiren firma, yakıt tankını yer altından çıkarmak isterken içerisinde kurumuş halde bulunan mazotu çıkarmaya çalıştı.

Ekiplerin tankı oksijen kaynağıyla kesmeye çalışması sırasında tankın içinde yıllar içinde birikmiş olan kurumuş mazot alev aldı. Şiddetli bir patlamaya neden oldu. Yakıt tankı alev topuna döndü.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tedbir önlemleri aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yada ölüm meydana gelmediği öğrenildi.

Merkez meydana gelen olay çevredeki vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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