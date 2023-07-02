AFAD Ekipleri Kayıp Yaşlı Adam İçin Seferber Oldu

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Büyüksır Mahallesinde 1 Temmuz’da evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Hasan Bilgiç için İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 1 araç, 3 personel, Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 1 araç, 3 personel ve İHH İnsani Yardım Derneğinden gönüllü 2 kişi arama kurtarma çalışması başlattı.

Büyüksır kırsalında ve dere yataklarında arama kurtarma çalışması yapan ekiplerden henüz, Hasan Bilgiç’in bulunduğuna ve hayatta olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Ekipler, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.