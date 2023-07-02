Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den Dayanışma Obası’nda Bayram Ziyareti
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den...
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!

AFAD Ekipleri Kayıp Yaşlı Adam İçin Seferber Oldu

Kahramanmaraş’ta AFAD ekipleri, 2 gün önce kaybolan 85 yaşındaki alzheimer hastası için arama çalışması başlattı.

AFAD Ekipleri Kayıp Yaşlı Adam İçin Seferber Oldu

AFAD Ekipleri Kayıp Yaşlı Adam İçin Seferber Oldu

Kahramanmaraş’ta AFAD ekipleri, 2 gün önce kaybolan 85 yaşındaki alzheimer hastası için arama çalışması başlattı.

02 Temmuz 2023 Pazar 13:06

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Büyüksır Mahallesinde 1 Temmuz’da evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Hasan Bilgiç için İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 1 araç, 3 personel, Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 1 araç, 3 personel ve İHH İnsani Yardım Derneğinden gönüllü 2 kişi arama kurtarma çalışması başlattı.

Büyüksır kırsalında ve dere yataklarında arama kurtarma çalışması yapan ekiplerden henüz, Hasan Bilgiç’in bulunduğuna ve hayatta olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Ekipler, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Son Güncelleme: 02.07.2023 18:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı!
Elbistan’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı!
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! 5 yaralı!
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! 5 yaralı!
Elbistan’da kullandığı traktörün altında öldü!
Elbistan’da kullandığı traktörün altında öldü!
Pazarcık’ta silahlı kavga: 5 yaralı
Pazarcık’ta silahlı kavga: 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta traktör takla attı: 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta traktör takla attı: 4 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber