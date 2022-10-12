Afşin’de ehliyetsiz sürücünün aracından uyuşturucu çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Afşinbey Caddesi üzerinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde H.K (20) yönetimindeki araç, şüphe üzerine duruldu. Sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, araç içerisindeki bulunan kişilerin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu madde bulan ekipler, araçta bulunan 5 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

İşlemler sırasında araçta bulunan A.Ö.C’nin (23), 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanarak cezaevine konuldu.