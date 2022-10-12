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Afşin’de ehliyetsiz sürücünün aracından uyuşturucu çıktı!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ile 14 yıl hapis cezasıyla aranan 1 kişi yakalandı.

Afşin’de ehliyetsiz sürücünün aracından uyuşturucu çıktı!

Afşin’de ehliyetsiz sürücünün aracından uyuşturucu çıktı!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ile 14 yıl hapis cezasıyla aranan 1 kişi yakalandı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 10:02

Edinilen bilgiye göre, Afşinbey Caddesi üzerinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde H.K (20) yönetimindeki araç, şüphe üzerine duruldu. Sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, araç içerisindeki bulunan kişilerin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu madde bulan ekipler, araçta bulunan 5 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

İşlemler sırasında araçta bulunan A.Ö.C’nin (23), 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Afşin’de Ehliyetsiz Sürücünün Aracından Uyuşturucu çıktı!
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