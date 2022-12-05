Afşin’de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arıtaş Mahallesi Özkürt Mevkiinde gece kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suç üstü yakalandı.
Definecilerin kazısa kullandıkları malzemelere el koyan ekipler, 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arıtaş Mahallesi Özkürt Mevkiinde gece kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suç üstü yakalandı.
Definecilerin kazısa kullandıkları malzemelere el koyan ekipler, 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı.