Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları...
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile...
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana erişim konusunda sorunu en çok tekstilde yaşadık”
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana...
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna...
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya...

Afşin’de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Afşin’de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı!

Afşin’de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 15:22

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arıtaş Mahallesi Özkürt Mevkiinde gece kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suç üstü yakalandı.

Definecilerin kazısa kullandıkları malzemelere el koyan ekipler, 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu!
Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı!
Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı!
Kahramanmaraş'ta lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu!
Kahramanmaraş'ta lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu!
Kahramanmaraş'ta sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü
Kahramanmaraş'ta sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü
Kahramanmaraş’ta minibüs tıra çarptı! 5 yaralı!
Kahramanmaraş’ta minibüs tıra çarptı! 5 yaralı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber