Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu
Başkan Güngör Şehit ve Gazi...
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor

Amasya'da dolandırdılar Kahramanmaraş'ta yakalandılar!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi, Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Amasya'da dolandırdılar Kahramanmaraş'ta yakalandılar!

Amasya'da dolandırdılar Kahramanmaraş'ta yakalandılar!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi, Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 13:13
banner459

Merzifon ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin araçla Kahramanmaraş'a geleceği bilgisini alan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bahçelievler Mahallesi'nde önlem alan ekipler, plakası ve sürücüsü açıklanmayan aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, 374 çeyrek altın ve 3 bin 200 lira nakit para ele geçirilirken Ö.Ö, İ.Ç. ve M.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ele geçirilen altın ve nakit parayla birlikte Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Amasyada Dolandırdılar Kahramanmaraşta Yakalandılar!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta tarladan hazine çıktı!
Kahramanmaraş’ta tarladan hazine çıktı!
Kahramanmaraş’ta silahlı kavgada ağabeyini öldürdü
Kahramanmaraş’ta silahlı kavgada ağabeyini öldürdü
Kahramanmaraş'ta 85 parça eser ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 85 parça eser ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber