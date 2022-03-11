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Andırın'daki meşhur köprü ziyarete kapatıldı!

Andırın ilçesinde 100 metre derinlikteki bir vadinin üzerinde kurulan 350 metre uzunluğunda ve 2 buçuk metre genişliğinde olan Asma köprüde hasar oluştu.

Andırın'daki meşhur köprü ziyarete kapatıldı!

Andırın'daki meşhur köprü ziyarete kapatıldı!

Andırın ilçesinde 100 metre derinlikteki bir vadinin üzerinde kurulan 350 metre uzunluğunda ve 2 buçuk metre genişliğinde olan Asma köprüde hasar oluştu.

11 Mart 2022 Cuma 16:34
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Yaptırıldığı 2018 yılında Belediye Başkanına da İngiltere’den ödül getiren asma köprü, yaşanan çöküntü sonrası her iki tarafından da ziyaretçilere kapatıldı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Andırın Belediyesi , yaptığı açıklamada “Belediyemiz Minareli Asma Köprümüzde gece saatlerinde etkili olan aşırı kar yağışı ve fırtına nedeni ile kısmi hasar oluşmuştur. Teknik ekiplerimiz meydana gelen hasarı tamir etmek için çalışmalarına başlamışlardır. Asma Köprümüz bakım çalışması tamamlanıncaya kadar geçici bir süre ziyaretlere kapalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Denildi.

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Andırındaki Meşhur Köprü Ziyarete Kapatıldı!
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