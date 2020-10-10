Ankara'da iki yük treni çarpıştı

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 2 makinist de hafif yaralandı.

Olay, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik İstasyonu girişinde seyir halindeki iki yük treninin belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de hafif yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine 112 Hızır Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanındaki çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.