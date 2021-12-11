Ankara'da Katliam Gibi Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahreden kaza haberi Ankara'nın Kahramankazan ilçesinden geldi. Edinilen bilgilere göre Yusuf Öğüt idaresindeki otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda, Mustafa T'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar, ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

CENAZE TÖRENİ İÇİN GELMİŞLER

Öte yandan kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.