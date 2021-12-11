Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin...
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı

Ankara'da Katliam Gibi Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da Katliam Gibi Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Katliam Gibi Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

11 Aralık 2021 Cumartesi 13:25
banner459

Kahreden kaza haberi Ankara'nın Kahramankazan ilçesinden geldi. Edinilen bilgilere göre Yusuf Öğüt idaresindeki otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda, Mustafa T'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar, ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

CENAZE TÖRENİ İÇİN GELMİŞLER

Öte yandan kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Ankarada Katliam Gibi Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş’ta Otomobil Evin Duvarına Çarptı
Kahramanmaraş’ta Otomobil Evin Duvarına Çarptı
Kahramanmaraş’ta kamyonet direğe çarptı: 1 ölü
Kahramanmaraş’ta kamyonet direğe çarptı: 1 ölü
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucuyu Maskesine Gizledi Yakalandı
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucuyu Maskesine Gizledi Yakalandı
Kahramanmaraş'ta yaban keçisi avlayan 2 kişiye 125 bin lira ceza kesildi
Kahramanmaraş'ta yaban keçisi avlayan 2 kişiye 125 bin lira ceza kesildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber