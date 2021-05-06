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Anne ve kızı, mangal kömürü yakarak intihar etti

Antalya'da evde pencere camları ve kapıyı folyo ile kaplayıp yatak odasında mangalda kömür yakan Nuray A. ile kızı Melis D. ölü bulundu. Anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notta, olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı bildirildi.

Anne ve kızı, mangal kömürü yakarak intihar etti

Anne ve kızı, mangal kömürü yakarak intihar etti

Antalya'da evde pencere camları ve kapıyı folyo ile kaplayıp yatak odasında mangalda kömür yakan Nuray A. ile kızı Melis D. ölü bulundu. Anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notta, olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı bildirildi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:48
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Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında Nuray A. (52) ile birlikte yaşadığı kızı Melis D.'den (30) haber alamayan komşuları, gece yarısına doğru polise haber verdi.

ÖLÜ BULUNDULAR

İhbar üzerine gelen polis, eve girdiğinde anne ve kızını yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray A. ile Melis D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptanan Nuray A. ve Melis D.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

HER YERİ FOLYO İLE KAPATIP KÖMÜR YAKMIŞLAR

Kapı ve pencere camlarını folyo ile kapattıktan sonra yatak odasında mangalda kömür yaktıkları belirtilen anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notta, olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı bildirildi.

Son Güncelleme: 06.05.2021 17:51
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