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Annesini boğup, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da 29 yaşındaki H.P. tartıştığı annesini önce boğup daha sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Annesini boğup, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Annesini boğup, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da 29 yaşındaki H.P. tartıştığı annesini önce boğup daha sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

27 Ağustos 2021 Cuma 12:40
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Cinayet sonrası annesinin cansız bedeninin başında bir süre bekleyen genç, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınmıştı. H.P.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli H.P.'nin ifadesinde, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, neden yaptım bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Hızırşah Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, anne A.P. (60) ve oğlu H.P. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden yükselen sesler üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ANNE KANLAR İÇERİSİNDE HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.P.'yi evde kanlar içerisinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.P.'nin vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖZ ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINDI

H.P. öz annesini öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alınırken, A.P.'nin cansız bedeni de olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İLK SÖZLERİ ''HATIRLAMIYORUM'' OLDU

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen olayın şüphelisi H.P.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli H.P.'nin ifadesinde, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, neden yaptım bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.P. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

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