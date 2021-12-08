Antalya'da Kafası Satırla Kesilen Üniversiteli Kahramanmaraş’ta Toprağa Verilecek

Antalya'da yurtta öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

Antalya'da kaldığı özel yurdun aşçısı tarafından öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı.

Öldürülen M.S.T'nin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenaze, Kahramanmaraş'ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan babası Halil T'ye teslim edildi.

M.S.T'nin cenazesinin Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İ.G. (38), 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi M.S.T'yi (18), henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili "gizlilik kararı ve yayın yasağı" kararı verilmişti.

Antalya Valiliği, şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Antalya'da öğleden sonra meydana gelen vahşet, tüm Türkiye'nin boğazını düğümledi. Özel bir yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu. Ardından "Deccal'i vurdum" diye bağıran şahsın, bir başka öğrencinin mutfak kapısını kilitlemesiyle yakalandığı ortaya çıktı.

Türkiye, Antalya'da kaldığı özel yurdun yemekhanesinde vahşice katledilen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'a ağlıyor. Yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney, mutfakta sıkıştırdığı çocuğun başını satırla kestikten sonra göğsüne koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Kahreden olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Buna göre katil zanlısının, yurttaki diğer öğrenciler tarafından odaya kilitlendiği belirtildi.

CİNAYETİN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Bugün saat 14.30 sıralarında Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki İlim ve Kültür Derneği'nin yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ KAPIYI KİLİTLEMİŞ

Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Ardından satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı.