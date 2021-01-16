Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı opr. Dr. Yazıcıoğlu sanko üniversitesi hastanesinde hasta kabulüne başladı
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı...
Öğretmenlerimizin Daima Yanındayız
Öğretmenlerimizin Daima Yanındayız
Karla Mücadele Devam Ediyor
Karla Mücadele Devam Ediyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik danışmanlık yapıyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik...
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik”
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı...

Antalya'da katliam gibi kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Durdu Korkmaz ve Mehmet Yıldız’ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Merkezine sevk edildi.

Antalya'da katliam gibi kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da katliam gibi kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Durdu Korkmaz ve Mehmet Yıldız’ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Merkezine sevk edildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 11:21
banner459

Ayşe Eken’in cenazesi ise Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahalllesi Temel Eğitim Kavşağında saat 21:00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Abdullah Korkmaz (27) yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı Toyota marka otomobil , Onur Turhan'ın kullandığı Tofaş Şahin marka 07 AHP 520 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Onur Turhan'ın kullandığı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezin aradı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için mücadele ederken önce ağır yaralılar hastanelere sevk edildi, ardından araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarış başladı.

07 AHP 520 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldız (24) olay yerinde hayatını kaybederken 07 AHS 522 plakalı otomobilde bulunan Durdu Korkmaz (64) ve Ayşe Eken (58) kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayı duyup gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Durdu Korkmaz ve Mehmet Yıldız'ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Merkezine sevk edildi. Ayşe Eken'in cenazesi ise Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazada yaralanan Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken ve Erdem Aşıklaroğlu ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1.5 yaşındaki bebeğini ve eşini kaynar su ile yaktı
1.5 yaşındaki bebeğini ve eşini kaynar su ile yaktı
Dolandırılan damat adayı liste yapıp polise verdi!
Dolandırılan damat adayı liste yapıp polise verdi!
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Yastık savaşında gözünden oluyordu
Yastık savaşında gözünden oluyordu
Antalya'da dehşet... babasını öldürdü annesini yaraladı!
Antalya'da dehşet... babasını öldürdü annesini yaraladı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber