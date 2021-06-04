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Antalya’da köpek dehşeti

Antalya'da köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü.

Antalya’da köpek dehşeti

Antalya’da köpek dehşeti

Antalya'da köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü.

04 Haziran 2021 Cuma 16:41
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Kulağı, kafası ve kolundan ısırılan küçük çocuğa 50'ye yakın dikiş atıldı. Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, başka bir köpeğin, saldırgan köpeği ısırmasıyla saldırıdan kurtuldu.

Çocuğun annesi, köpeğin sahipli olduğunu ileri sürüp şikayetçi oldu.

Antalya'da sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Kafası, kulağı ve kollarından yaralanan küçük çocuk, 50'ye yakın dikiş atıldı. Küçük çocuk 'artık köpek sevmeyeceğim' derken, olayın şokunu halen atlatamayan anne, "Oğlumun sadece kulağında 10 dikiş var, kafasında da onlarca dikiş var sayamadım. Yaraları belki geçer ama korkusu ya da psikolojisi ne olacak?" dedi. Dehşete düşüren olay, 2 Haziran Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Mediha Nur Çetin (23), 3,5 yaşındaki oğlu Yağız ile birlikte akrabalarını ziyarete gitti.

Eve dönüş yolunda ise Çetin, sokak üzerinde taksi çağırma butonuna basacağı sırada oğlu sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Bu sırada köpek Yağız'ın üzerine atlayarak saldırmaya başladı. Köpek, küçük çocuğu altına alıp ısırmaya başlarken, şoka uğrayan anne, bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan da çevredekilerden yardım talep etti.

Küçük Yağız, bu sırada başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde saldırının devamından kurtuldu. Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede kulağı, kafası ve koluna 50'ye yakın dikiş atılan küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından baba Serhat Çetin, sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin sahipleri hakkında polise şikayetçi oldu.

"ŞOK OLDUM"
Halen şokta olan anne Mediha Nur Çetin, olay gününü şu sözlerle anlattı:
"Taksi durağına taksi çağırmak için gittik. Oğlumla beraber geri gelmiştik. Arkamdan geliyordu, köpek de yanında oturuyordu. Tam oğlum köpeğe dokunacakken köpek üstüne atladı. Şok oldum birden. Kendime gelmeye çalıştım ve hemen koştum. 'Lütfen yardım edin' diye sahiplerine seslendim. Köpeğiniz öldürecek dedim ama bana cevap vermediler.

Köpeğe oğlumu bırakması için vurmaya başladım, baktım yardım edilmiyor, köpekler beni alsın istedim. Diğer köpek benim bağırdığımı duydu sanırım. Onun da bana saldıracağını sandım ama öyle olmadı. O köpek gelip diğer köpeği ısırdı da oğlum şuanda bu durumda. Sonra o köpekler ikisi kavga etmeye başladılar."

Son Güncelleme: 04.06.2021 18:31
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