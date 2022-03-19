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Arkadaşını öldürüp intihar süsü verdi!

Ankara'da Gökhan Y. adlı şahıs, tartıştığı arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra eline silahı tutuşturarak intihar süsü vermeye çalıştı. Cinayet olay yerine gelen ekipler tarafından aydınlatılırken, Gökhan Y. tutuklandı.

Arkadaşını öldürüp intihar süsü verdi!

Arkadaşını öldürüp intihar süsü verdi!

Ankara'da Gökhan Y. adlı şahıs, tartıştığı arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra eline silahı tutuşturarak intihar süsü vermeye çalıştı. Cinayet olay yerine gelen ekipler tarafından aydınlatılırken, Gökhan Y. tutuklandı.

19 Mart 2022 Cumartesi 11:38
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Ankara'nın Ahlatlıbel Mahallesi'nde Gökhan Y.'nin çalıştığı şarküteride meydana gelen olayda, Recep Dinç, arkadaşı Gökhan Y.'nin yanına geldi. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancanın ateşlenmesiyle Recep Dinç kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Dinç'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Arkadaşının intihar ettiğini öne süren Gökhan Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gökhan Y., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gökhan Y.'nin olayın ardından tabancayı Recep Dinç'in eline tutuşturduğu öğrenildi.

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Arkadaşını öldürüp Intihar Süsü Verdi!
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