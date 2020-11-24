Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 17°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun Belediyesi Sosyal Tesis Yapımına Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Sosyal Tesis Yapımına...
Psikiyatri uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, SANKO Hastanesi’nde
Psikiyatri uzmanı Dr. Öğr. Üyesi...
Kalkınmanın yolu eğitimden geçer
Kalkınmanın yolu eğitimden geçer
Başkan Okay’dan Öğretmenler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Öğretmenler Günü Mesajı
Başkan Mahçiçek, Öğretmenler Gününü Kutladı
Başkan Mahçiçek, Öğretmenler Gününü Kutladı

Asfalt patladı içine kamyonet düştü!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale su hattında patlama meydana geldi. O esnada yoldan geçen kamyonet yarılan asfaltın içerisine düştü. Kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu.

Asfalt patladı içine kamyonet düştü!

Asfalt patladı içine kamyonet düştü!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale su hattında patlama meydana geldi. O esnada yoldan geçen kamyonet yarılan asfaltın içerisine düştü. Kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu.

24 Kasım 2020 Salı 15:31
banner459

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ana isale hattı patladı. Patlama esnasında yoldan geçen 48 TT 843 plakalı kamyonet su dolu çukurun içerisine düştü. Kamyonet sürücüsü Sıddık Kaya, yolcu koltuğunda oturan Seffet Tek ve Musa Akat su dolu kamyonun içerisinde mahsur kaldı. 3 kişi boğulmaktan son anda çıkarak kurtuldu. Kamyonet ise sulara gömüldü.

BOMA GİBİ PATLADI

Asfaltı parçalayan su patlamasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Bazı iş yerleri ve bahçeler sular altında kaldı. Suyun patladığı bölgede 5 metre derinlikte 10 metre genişlikte çukur açıldı. Asfalt parçaları ise tüm yola savruldu. Yol boyu tüm asfalt yerinden söküldü. Kamyonette önce yoldan geçen başka bir otomobil sürücüsü su borusunun patlayacağını fark ederek hızlı bir şekilde yoldan çıktı. Suyun bu şeklide patlayacağını anlayan Selman Öztürk isimli vatandaş "Suya düşen araçtan hemen önce ben geçiyordum. Yolun kabardığını fark ettim. Aracımla geçerken asfaltın oynadığını hissetim. Hızlı bir şekilde yoldan geçtim. Arkamda 2 araç vardı onları da uyardım. İleri gitmek ile geri gitmek arasından kaldı araçlar. Bir kamyonet olmasına rağmen açılan büyük çukurun içerisine düştü. Şehirciliğe adım atan bir ilçede böyle şeylerin olması gerçekten utanç verici" dedi.

Çukurun içine düşen kamyonetin sürücüsü Sıddık Kaya ise bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını ifade ederek "Bir anda yol çöktü kendimizi suyun içerisinde bulduk. Kapılar açılmıyordu zar zor pencereleri açıp çıktık içerisinden. 3 kişiydik kamyonette son anda canımızı zor kurtardık. İnşaat işi ile uğraşıyoruz. İşe giderken başımıza bu iş geldi. Allah kurtardı bizi çok şükür" şeklinde konuştu.

Kamyonet içerisinde bulunan Saffet Tek de inşaata gitmek için yola çıktıklarını, bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını söyleyerek "Yolu geçerken aniden su patladı. Biz de kendimizi suyun içerisinde bulduk.

Bir anda suyun içerisinde bulunca kendimizi şok geçirdik. Kamyon çukura düşmesiyle birlikte yer çökmeye başladı biz de yerin dibine doğru gitmeye başladık. Kendimizi zorla dışarı çıkarabildik. Kamyonetimiz kullanılamaz hale geldi. İçerisi ağzına kadar su doldu. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce cinayet sonra gasp
Önce cinayet sonra gasp
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları
Kahramanmaraş'ta pompalı dehşeti
Kahramanmaraş'ta pompalı dehşeti
Eşine el bombasıyla tuzak kurdu
Eşine el bombasıyla tuzak kurdu
Katiliyle çay içtiği fotoğrafını göndermiş
Katiliyle çay içtiği fotoğrafını göndermiş

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber