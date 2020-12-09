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Askeri servis ile tır çarpıştı, 10 yaralı

Konya'da Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne askeri personeli taşıyan servis aracı ile TIR'la çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile servis aracındaki sekiz kişi yaralandı.

Askeri servis ile tır çarpıştı, 10 yaralı

Askeri servis ile tır çarpıştı, 10 yaralı

Konya'da Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne askeri personeli taşıyan servis aracı ile TIR'la çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile servis aracındaki sekiz kişi yaralandı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 11:37
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Kaza, saat 08.30 sularında Konya-Adana kara yolu Karapınar ilçesi Hotamış kavşağında meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne askeri personeli taşıyan Selim Can Ertek’in kullandığı midibüs, yoğun sis nedeniyle Osman Duran yönetimindeki TIR’la çarpıştı.

Sürücüler Osman Duran, Selim Can Ertek ile servis aracındaki sekiz asker ve askeri personel yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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