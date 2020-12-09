Askeri servis ile tır çarpıştı, 10 yaralı

Konya'da Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne askeri personeli taşıyan servis aracı ile TIR'la çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile servis aracındaki sekiz kişi yaralandı.