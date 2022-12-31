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Aydın’da iş yerinde patlama! 7 kişi hayatını kaybetti!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir aperatif dükkanında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da iş yerinde patlama! 7 kişi hayatını kaybetti!

Aydın’da iş yerinde patlama! 7 kişi hayatını kaybetti!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir aperatif dükkanında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

31 Aralık 2022 Cumartesi 13:26

Olay, Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı’da bulunan bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle iş yerinden alevler yükseldi. Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, patlama ile birlikte iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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