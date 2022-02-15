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Baba parçalanmış, oğlu ise çıplak ve donmuş halde ölü bulundu!

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Musa Karapınar, evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu Özer Karapınar ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu. Öte yandan vücudu parçalanan baba Karapınar'ın başının ise kayıp olduğu ifade edildi.

Baba parçalanmış, oğlu ise çıplak ve donmuş halde ölü bulundu!

Baba parçalanmış, oğlu ise çıplak ve donmuş halde ölü bulundu!

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Musa Karapınar, evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu Özer Karapınar ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu. Öte yandan vücudu parçalanan baba Karapınar'ın başının ise kayıp olduğu ifade edildi.

15 Şubat 2022 Salı 11:49
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Eskikapımahmut köyünde babası Musa Karapınar ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 44 yaşındaki Özer Karapınar'ı evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

PARÇALARA AYRILAN BABANIN BAŞI KAYIP

Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Baba Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.

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