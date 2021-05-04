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Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü!

Konya'da Hüseyin K. (50), dağlık arazide koyun otlatma yeri nedeniyle çıkan kavgada Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı'yı (17) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Hüseyin K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü!

Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü!

Konya'da Hüseyin K. (50), dağlık arazide koyun otlatma yeri nedeniyle çıkan kavgada Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı'yı (17) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Hüseyin K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

04 Mayıs 2021 Salı 18:03
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Saat 11.30 sıralarında, merkez Meram ilçesinde, eskiden köy statüsünde olan Evliyatekke Mahallesi'nde meydana gelen olayda aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan Hüseyin K. ve Hüseyin Kayabaşı, koyun otlattıkları dağlık arazide karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHA SARILDI

Koyun otlatma yeri nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K., av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve oğlu Osman Kayabaşı'ya ateş açtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin K. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Osman Kayabaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Hüseyin K., kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 04.05.2021 18:05
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