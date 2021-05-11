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Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda 1 askerimiz şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını açıkladı.

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda 1 askerimiz şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını açıkladı.

11 Mayıs 2021 Salı 09:09
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Suriye'nin kuzeyinde görev yapan Mehmetçik'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 10 Mayıs'ta ikmal konvoyuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bakanlık tarafından açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

İdlib'te Türk konvoyuna düzenlenen saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajları yayımlandı.

FUAT OKTAY: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitterdan yayımladığı mesajında "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK''

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise taziye mesajında "İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir" ifadelerine yer verdi.

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