Baraj gölüne atlayan kişinin cesedi bulundu

Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin 33 yaşındaki Mesut Şahin olduğu belirlendi.

Mesut Şahin’in cansız bedeni olay yerinde yapılan ilgi incelemenin ardından otopsi için hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.