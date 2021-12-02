Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Vefatının Yıldönümünde Andı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Vefatının...
Başkan Güngör, ‘Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyoruz’
Başkan Güngör, ‘Sütçü İmam’ı Rahmetle...
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret

Bebeğe Şiddet Olayında Tüyler Ürperten Detaylar Ortaya Çıktı

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini döverken kameraya yakalanan ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ardından tutuklanan baba Yunus Göç ile ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Anne Semra Göç savcıya verdiği ifadede tüm olan biteni anlattı.

Bebeğe Şiddet Olayında Tüyler Ürperten Detaylar Ortaya Çıktı

Bebeğe Şiddet Olayında Tüyler Ürperten Detaylar Ortaya Çıktı

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini döverken kameraya yakalanan ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ardından tutuklanan baba Yunus Göç ile ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Anne Semra Göç savcıya verdiği ifadede tüm olan biteni anlattı.

02 Aralık 2021 Perşembe 10:57
banner459

Gaziantep'te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran baba Yunus Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada anne Semra Göç'ün 'müşteki' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı.

"AĞZINDAN VE BURNUNDAN KAN GELDİ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Yaklaşık 1-2 hafta önce minik Cihan'ın yanak kısmında morluklar gördüğünü söyleyen anne Semra Göç, fotoğraf çekerken morlukları fark ettiğini dile getirdi. Fotoğrafların eşinin telefonunda da mevcut olduğunu söyleyen Göç, "Cihan'ın sağ göz üstünde morluk ve yine sağ yanağında diş ve çene kısmında tırnak izine benzer yaralar gördüm. Son olarak da ağzından ve burnundan kan geldi. Ben de neden burnundan kan geliyor diyerek telaş yaptım" dedi.

DOKTORA SÖYLEMESİNİ İSTEMEMİŞ

Eşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç, "Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benim telefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamı ararım seni şikayet ederim' dedim. O da bana, 'sen de beni şikayet etmeye iyi alıştın. Hadi çocuğu doktora götürelim' dedi. Birlikte hastaneye gittik. Doktorun yanına gitmeden önce eşim bana, 'çocuğun gözündeki morluğu söyleme' dedi. Doktor morluğu sorarsa, çocuğun gazını çıkarırken dizine yatırdığı sırada olduğunu söylememi, ağzından ve burnundan kan geldiğini de doktor sormadıkça söylemememi tembihledi. Ben de, 'Tamam' dedim. Bunu dememdeki amaç çocuğumu doktora götürmekti. Doktora da morlukları ve kanamayı söyleyecektim" ifadelerini kullandı.

"KAYINVALİDEM ELİYLE KOLUMU SIKTI"

Hastaneye giderken kayınvalidesi Dursun Göç'ün de yanlarında olduğunu aktaran anne Semra Göç, "Doktor bana gözündeki morluğu sordu. Anlatacağım esnada kayınvalidem eliyle kolumu sıktı. Ben de doktora eşimin bana tembihlediği gibi anlattım olayı. Ancak ara ara morlukların olduğunu, ağlarken boğazında kızarıklık olduğunu, ağzından kan geldiğini söyledim. Bebekten kan ve idrar örneği alındı. Sonuçlar çıktığında doktor ile görüştük. Kanamanın ve morlukların doğum kaynaklı olduğunu söyledi. Kalbinde üfürük olabileceğinden şüphelendiğini söyleyip, bizi başka bir hastaneye gidebileceğimizi söyledi" dedi.

"TELEFONU KAMERASI AÇIK BİR ŞEKİLDE KOYDUM"

Göç, korku dolu anları şöyle anlattı: "Çocuğun vücudundaki morluklar bu süreçte devam etti. Olay akşamı eşim benden çay yapmamı istedi. Çay yapmak için odadan çıktığım sırada kapıyı döndüğümde çocuğun ağlamasını duydum. Odaya geri döndüğümde, eşim bebeği sıvazlıyordu. Eşime, 'Önce çocuğun ilaçlarını vereyim sonra çay koyarım' dedim. Odanın köşesinde bulunan ilaçların yanına telefonu kamerası açık bir şekilde koydum. İlaçları eşime verdim. Mutfağa gittim. Mutfağın kapısına daha girmeden bebeğin çığlığını ve vurma seslerini duydum. Hemen odaya geri döndüm. Eşim bebekle ilgileniyormuş gibi davranıyordu. Benden şüphelenmesin diye bebeği kucağıma aldım. Kameranın önünde durdum. Eşime çay içiyor musun diye sorunca, 'İçmiyorum yatacağım' diyerek odadan ayrıldı.

"VİDEOYU İZLEDİKTEN SONRA ANNEMİ ARADIM"

Bu sırada eşim bana telefonunu şarja takmam için çağırdı. Bana gülerek ellerini açıp dişlerini sıkarak, 'Semra o çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak' dedi. Ben de kendisine böyle konuşma dedim. Eşim uyuduktan sonra videoya baktım. Videoyu izledikten sonra hemen annemi gece 01.00'da arayıp, 'Yetişin eşim bebeği dövdü' dedim. Annem sabah eve geldi. Eşim bu sırada işe gitmişti. Önce annemin ikametine gittik daha sonra hastaneye gittik. Yunus Göç'ten şikayetçiyim."

Anahtar Kelimeler:
Bebeğe Şiddet Olayında Tüyler Ürperten Detaylar Ortaya Çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Apartmanın Çatısı Uçtu
Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Apartmanın Çatısı Uçtu
Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Elbistan’da Şiddetli Rüzgar Hastane Çatısını Yerinden Söktü, 2 Yaralı
Elbistan’da Şiddetli Rüzgar Hastane Çatısını Yerinden Söktü, 2 Yaralı
Üç aylık bebeğini öldüresiye dövdü
Üç aylık bebeğini öldüresiye dövdü
Jasat İkamet Hırsızlarını Enseledi
Jasat İkamet Hırsızlarını Enseledi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber