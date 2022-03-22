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Bingöl'den acı haber! 2 şehit

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Bingöl'den acı haber! 2 şehit

Bingöl'den acı haber! 2 şehit

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

22 Mart 2022 Salı 16:22
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Şube müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama oldu.

Patlamada ağır yaralanan iki özel harekat personeli Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan özel harekat personelinden Aydın'ın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum'un Aziziye ilçesi nüfusuna kayıtlı Birol İli'nin şehit olduğu bildirildi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, emniyet camiasına, şehitlerin aileleri ile tüm sevenlerine sabır dilendi.

Vali Ekinci hastane çıkışında açıklama yaptı

Vali Kadir Ekinci, Bingöl Devlet Hastanesi'nden çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir gün yaşadıklarını belirtti.

Saat 13.30 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğünde anti tank mühimmatı eğitiminin verilmesi üzerine sevki esnasında patlama meydana geldiğini ifade eden Ekinci, "Patlamada iki kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Değerli ailelerine sabır diliyorum." dedi.

Son Güncelleme: 22.03.2022 19:15
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Bingölden Acı Haber! 2 şehit
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