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Bir aile yok oldu

Oğullarını vatani birliğine teslim etmek için Samsun'a giden aile, İstanbul'a dönmek üzere çıktıkları yolda trafik kazası yaptı.

Bir aile yok oldu

Bir aile yok oldu

Oğullarını vatani birliğine teslim etmek için Samsun'a giden aile, İstanbul'a dönmek üzere çıktıkları yolda trafik kazası yaptı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 17:31
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Kazada genç askerin anne ve babası ile kardeşi yaşamını yitirdi.

İstanbul Esenyurt'ta ikamet Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapması için oğlu Mürsel Çelik ile birlikte yanına eşi Gülbahar Çelik ve diğer oğlu Gürsel Çelik'i de alarak bu sabah Samsun'a vardılar.

YOLDAN ÇIKIP KANALA GİRDİLER

Mürsel Çelik'i askeri birliğine teslim eden aile İstanbul'a geri dönerken baba Mustafa Çelik idaresindeki hafif ticareti araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki su kanalına girip 50 metre sürüklendi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik ile oğlu Gürsel Çelik ağır yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Anne Gülbapar Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba ile oğlu Kavak Devlet Hastanesi'nde, anne ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybettiler.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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