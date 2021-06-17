Bodrum’da silah kaçakçılarına operasyon! Çıkan çatışmada 1 polisimiz şehit oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polis operasyon düzenledi. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 polisimizden 1'i şehit oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Giritli Sokak üzerinde meydana geldi. Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldığı villaya baskın düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

3 ŞÜPHELİ ÇATIŞMA SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, 3 şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

1 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan, Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen Ercan Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği, Bodrum'da polis ekiplerine yapılan saldırı ile ilgili basın açıklamasında bulunuldu.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.30 sularında ilimiz Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde il dışından gelmiş olan ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarının durdurulduğu sırada ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 (iki) Polis Memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği'nde görevli Polis Memuru Ercan Yangöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, olayda yaralanan diğer Polis Memurumuzun tedavisi devam etmektedir. Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 (dört) şüpheli silahlarıyla birlikte yakalanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı; yaralı polisimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Ercan Yangöz'ün yakalanan failleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki şahıs Aydın'ın Söke ilçesinde yakalandı.



Bodrum'da yaşanılan çatışma ve polis memurunun şehit olduğu acı olay sonrasında polis sadece Bodrum'da değil tüm bölgede takibini arttırdı. İstihbaratı değerlendiren Söke Polisi, Bodrum istikametinden Söke'ye giriş yapan bir otomobili takibe aldı. Çatışmaya giren ve bir polisin yaralanmasına bir polisin de şehit olmasına neden olan şahıslarla bağlantıda olduğu iddia edilen 2 kişi Söke polisinin başarılı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 2 şahıs Polis ekipleri tarafından Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Sorgularının ardından şüphelerinin Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.