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Çaldığı elbiseyi giydi, polise otostop çekti!

Samsun'da camını kırarak girdiği mağazadan çaldığı 2 takım elbiseden birini giyen şüpheli T.B. (16), kaçarken otostop çekip bindiği sivil polis otosundaki ekiplerce yakalandı.

Çaldığı elbiseyi giydi, polise otostop çekti!

Çaldığı elbiseyi giydi, polise otostop çekti!

Samsun'da camını kırarak girdiği mağazadan çaldığı 2 takım elbiseden birini giyen şüpheli T.B. (16), kaçarken otostop çekip bindiği sivil polis otosundaki ekiplerce yakalandı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 17:54

Hırsızlık anları da iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir tekstil mağazasında meydana geldi. İş yerinden alarm çaldığı ihbarı üzerine ekipler, adrese gelerek inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, satış mağazasının camı taşla kırılarak, 2 takım elbisenin çalındığı tespit edildi.

İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirip, kaçan şüphelinin konuşma engelli T.B. olduğunu belirledi.


Çaldığı 2 takım elbiseden birini giyip, diğerini yanına alan şüpheli T.B. kaçtığı sırada yoldan geçen sivil polis otosuna otostop çekti. Sivil polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışmadan dönerken zanlının kendilerine otostop çektiğini görünce durdu. Eşkâlinden tanınan şüpheli, bindiği sivil polis otosundaki ekiplerce yakalandı. Konuşma engelli olduğu belirlenen T.B., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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