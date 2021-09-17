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Cani Evlat, Annesini Keserle Öldürdü

Çanakkale'de 66 yaşındaki bir kadın, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu tarafından başına keserle vurularak öldürüldü.

Cani Evlat, Annesini Keserle Öldürdü

Cani Evlat, Annesini Keserle Öldürdü

Çanakkale'de 66 yaşındaki bir kadın, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu tarafından başına keserle vurularak öldürüldü.

17 Eylül 2021 Cuma 10:25
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Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme sokakta Recep Güler (68), telefonla aradığı eşinin cevap vermemesi üzerine şüphelenerek polisten yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine eve gitti. Kapının açık olması üzerine eve giren polis ve sağlık ekibi, Nermin Güler'i yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

ÜST KATTA OTURAN OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmada Nermin Güler'in, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Kamil Güler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Nermin Güler'in cenazesi, Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nermin Güler'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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