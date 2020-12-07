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"Cenazemiz vardı" dediler Kumar oynarken yakalandılar

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde hafta sonu kısıtlaması varken oyun oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi.

"Cenazemiz vardı" dediler Kumar oynarken yakalandılar

"Cenazemiz vardı" dediler Kumar oynarken yakalandılar

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde hafta sonu kısıtlaması varken oyun oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 11:05
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Polisi görünce kaçmaya çalışan ve "cenazemiz vardı" diyerek cezadan kurtulmak isteyen 11 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İki daire halindeki kahvehane mühürlenerek kapatıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, dün akşam saatlerinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Ekipler, ihbar üzerine belirtilen iş hanındaki kahvehaneye baskın düzenledi.

Polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan bazı kişiler durdurulurken, oyun oynamayı sürdürenler olduğu görüldü. İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları tespit edilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı.

"Cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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