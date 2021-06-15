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Cezaevinden izinli çıktı anne babasını öldürdü

Balıkesir Edremit ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir gencin, anne babasını kesici alet ile öldürdüğü ileri sürüldü.

Cezaevinden izinli çıktı anne babasını öldürdü

Cezaevinden izinli çıktı anne babasını öldürdü

Balıkesir Edremit ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir gencin, anne babasını kesici alet ile öldürdüğü ileri sürüldü.

15 Haziran 2021 Salı 17:10
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İddiaya göre kavga sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin balkonunda bir kadın ve bir erkeğin cesedini buldu. Bu sırada evin kapısında bekleyen polis ekibi, cinayet zanlısı M.D.'yi evden çıkmak isterken yakaladı.

Balıkesir'de meydana gelen korkunç olayda;Cennetayağı Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ikametin kapısını çalmaya başladı. Kapı açılmayınca ekipler bitişik yan dairenin camından eve girdi. Evin balkonunda bir kadın ve bir erkeğin kanlar içindeki cansız bedenleri ile karşılaşıldı. Bu sırada evin kapısında bekleyen polis ekibi, cinayet zanlısı M.D.'yi evden çıkmak isterken yakaladı.

35 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Oğullarının bıçaklı saldırısına uğradığı düşünülen anne Sevgi D.(46) ve baba Şenol D'nin (47) cenazeleri olay yerinden alınarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Sabah saatlerinde ise cinayet şüphelisi M.D. geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilerek savcılık soruşturmasına alındı. Cinayet şüphelisi M.D.'nin bir süre önce İzmir T Tipi Kapalı Cezaevinden izinli çıktığı ve uyuşturucu madde kullanımı dahil 35 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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