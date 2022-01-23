Dezenfektanla öldüren şakaya istenen ceza belli oldu!

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Burak Altun ile arkadaşı İsmail K. bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan Yiğitler Kız Meslek Lisesi'nin bahçesindeki varillerden ellerindeki şişelere dezenfektan doldurdu.

Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında İsmail K., elindeki dezenfektan dolu şişeyi Burak Altun'un üzerine döküp çakmakla ateşe verdi.

Olayı gören vatandaşlar tarafından yanan kıyafetleri söndürülen Altun, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaki tedavisine devam edilen Burak Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen 16 gün sonra yaşamını kaybetti.

'ARKADAŞIMIN ATEŞİNİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM'

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay sonrası gözaltına alınan İsmail K., serbest bırakılmasının ardından, Burak Altun'un hayatını kaybetmesi sonucunda yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen İsmail K., ifadesinde, okul bahçesinden doldurdukları dezenfektanları yaktıklarını belirtip, "Elimdeki poşette bulunan dezenfektanı çakmakla yaktım. Bu sırada elim yanınca fırlattığım poşet, arkadaşımın üzerine geldi. Kıyafetleri alev aldı. Hırkamı çıkartıp, parkta bulunan çeşmenin suyuna bastırdım. Arkadaşımın ateşini söndürmeye çalıştım. Çevrede bulunan ağabeyler yardıma geldiler. Ayrıca arkadaşım bana iftira atmış. Sanki ben onu ateşe kasten atmışım gibi ancak, ben onu kasten bilerek ateşe atmadım. Olay anında yanımda M.Y., S.S. adlı arkadaşlarımız da vardı. Onlar da gördü. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İsmail K., İzmir'de bulunan çocuk cezaevine gönderildi.

SAVCI HAPİS CEZASI İSTEDİ

Bursa Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcının, hazırladığı iddianame Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İsmail K., şubat ayında hakim önüne çıkacak.