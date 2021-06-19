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Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanlığına molotofla saldırdılar!

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanlığına molotofla saldırdılar!

Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanlığına molotofla saldırdılar!

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı düzenlendi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 11:45
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Saldırı sonrasında yapılan geniş çaplı operasyon sonucunda olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı. Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 20.55'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi. Zirve Mahallesinde bir binanın 2'nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği motolof kokteyliyi ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı.

Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı. Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN TEPKİ!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da olaya tepki gösterdi.

Kurtulmuş, sosyla medya paylaşımında "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum.Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır" dedi.

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