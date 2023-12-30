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Dolandırıcıların Aracından Servet Çıktı

Kahramanmaraş’ta telefonla vatandaşları dolandıran şüphelilerin aracında servet çıktı.

Dolandırıcıların Aracından Servet Çıktı

Dolandırıcıların Aracından Servet Çıktı

Kahramanmaraş’ta telefonla vatandaşları dolandıran şüphelilerin aracında servet çıktı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 11:52

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, kendisini asker, polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin aracına operasyon yaptı. Kahramanmaraş-Gaziantep yolu Kapıçam mevkiinde alınan araçta bulunan M.Ç.(37), M.Y.(34), M.K.(49) ve A.Ç.(43) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 148.500 TL, 21.300 Amerikan Doları, 300 Euro, 7 Adet Bilezik, 6 Adet Yüzük, 2 Çift Altın Küpe, 1 Adet Saat ele geçirildi. Gözaltına alınan Irak uyruklu şüphelilerin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edildi.

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