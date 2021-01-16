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Dolandırılan damat adayı liste yapıp polise verdi!

Mersin'de oturan aile tarafından, Y.S. adlı kızları ile evlenme vaadiyle dolandırıldığı iddia edilen iki damat adayından Ankara'nın Kalecik ilçesinde oturan inşaat işçisi Fatih Karadoğan (24) ve babası ortaya çıktı.

Dolandırılan damat adayı liste yapıp polise verdi!

Dolandırılan damat adayı liste yapıp polise verdi!

Mersin'de oturan aile tarafından, Y.S. adlı kızları ile evlenme vaadiyle dolandırıldığı iddia edilen iki damat adayından Ankara'nın Kalecik ilçesinde oturan inşaat işçisi Fatih Karadoğan (24) ve babası ortaya çıktı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 15:29
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Fatih Karadoğan, "Nişan oldu, yüzükleri taktık. '1 ay sonra düğün yapacağız' dediler. Biz de başlık parasını ödedik, altınlarını aldık. Parayı aldılar, irtibatı kestiler" dedi. Baba Karadoğan ise gelin adayının kendilerine 'Zeynep', diğer aileye 'Derya' olarak tanıtıldığını söyledi.

Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen Ethem T. ile irtibata geçti. Ethem T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde gelin adayı Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı. Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'de Y.S.'yi, babası K.S.'den isteyen aileler, söz kesip nişan yaptı ve başlık parası dahil toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü.

İki gencin aileleri, kızın ailesinin çeşitli bahanelerle düğün tarihini ertelemesi üzerine Mersin'e gittiklerinde aynı adreste başka bir ailenin oturduğunu gördü. Telefonla da aileye ulaşamayan damat adayları ve aileleri, dolandırıldıklarını anlayarak polise şikayette bulundu. Polisin çalışması sonucu Y.S. adlı gelin adayı ve ailesi gözaltına alındı.

TOPLAM 45 BİN LİRAMIZ GİTTİ'

Dolandırılan damat adaylarından Ankara'nın Kalecik ilçesinde inşaat işçisi olan Fatih Karadoğan DHA'ya konuştu. Fatih Karadoğan, köylerinde oturan Haydar K.'nın daha önceden köyden birkaç kişiye kız bulup evlenmelerine aracılık ettiğini belirterek, "Haydar K. babama 'bir kız var onu da size isteyelim' demiş. O da 'tamam' dedi. Haydar K'nın da Mersin'de Ethem isminde bir aracısı var. Onunla buluşup, 30 Ekim'de kızın evine gittik nişan oldu, yüzükleri taktık. '1 ay sonra düğün yapacağız' dediler.

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