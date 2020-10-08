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Dosyasının düşmesine altı ay kalmıştı... 11.5 yıl firar ettikten sonra İstanbul’da yakalandı

11 yıl altı aydır aranan ve yer altı dünyasının tanınmış isimlerinden olduğu ifade edilen Yavuz Kaşıkçı, dosyasının düşmesine altı ay kala İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Dosyasının düşmesine altı ay kalmıştı... 11.5 yıl firar ettikten sonra İstanbul’da yakalandı

Dosyasının düşmesine altı ay kalmıştı... 11.5 yıl firar ettikten sonra İstanbul’da yakalandı

11 yıl altı aydır aranan ve yer altı dünyasının tanınmış isimlerinden olduğu ifade edilen Yavuz Kaşıkçı, dosyasının düşmesine altı ay kala İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yakalandı ve tutuklandı.

08 Ekim 2020 Perşembe 11:59

İddialara göre; geçmişte yargılandığı davalardan ötürü bazı kesilmiş hapis cezaları bulunan, polisler tarafından aranan ve yer altı dünyasının tanınmış isimlerinden olduğu ifade edilen Yavuz Kaşıkçı, İstanbul'da operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

11 yıl altı aydır firari olan ve emniyet güçleri tarafından aranan Yavuz Kaşıkçı, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalandı ve getirildiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Dosyasının düşmesine altı ay kala yakalandığı iddia edilen Yavuz Kaşıkçı tutuklanarak Metris Cezaevi'ne yerleştirildi.

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