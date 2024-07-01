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Dulkadiroğlu’nda Orman yangını!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dulkadiroğlu’nda Orman yangını!

Dulkadiroğlu’nda Orman yangını!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:37

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Halkaçayırı bölgesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

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