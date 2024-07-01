Dulkadiroğlu’nda Orman yangını!

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Halkaçayırı bölgesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Halkaçayırı bölgesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi