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Elbistan'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Elbistan'a bağlı Kalealtı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

Elbistan'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Elbistan'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Elbistan'a bağlı Kalealtı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 09:53
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Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Ü.A.S'nin kullandığı 07 L 2743 plakalı otomobil, Kalealtı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavisinin devamı için Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen genç sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

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