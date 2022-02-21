Elbistan’da çalınan araç Kahramanmaraş’ta bulundu

Kümbet Mahallesi Malatya Caddesi'nde tabelacılık yapan A.D, iş yerinin karşısına park ettiği otomobilin yerinde olmadığını fark ederek durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından yola çıkarak otomobili C.A. ile K.E'nin çaldığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Kısım Amirliği ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu araç, Kahramanmaraş Sanayi Sitesi'ndeki boş bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi. Aracı çalan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin etrafına baktıktan sonra park halindeki aracın kapısını açarak girmesi ve bir süre bekledikten sonra otomobille bölgeden uzaklaşması yer alıyor.