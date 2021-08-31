Elbistan’da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 3 yaralı

Kaza, Elbistan İlçesine bağlı Karahüyük Mahalle yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. yönetimindeki otomobiliyle seyir halinde iken Elbistan’a seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil devrilerek ancak durabildi. Kazada, sürücü Ö.B., E.E.B. ve S.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerinde sevk edilen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.