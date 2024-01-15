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Elbistan’da LPG’li oto bomba gibi patladı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde seyir halindeki LPG’li otomobil bomba gibi patladı sürücü yaralandı.

Elbistan’da LPG’li oto bomba gibi patladı!

Elbistan’da LPG’li oto bomba gibi patladı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde seyir halindeki LPG’li otomobil bomba gibi patladı sürücü yaralandı.

15 Ocak 2024 Pazartesi 18:47

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Hulusi Efendi Bulvarı üzerinde 01 HS 555 plakalı otomobil seyir halinde iken bilinmeyen nedenle bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte otomobil sürücüsü yaralanırken, araç yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, araç yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Patlama nedeniyle trafiğe kapanan yol ise, aracın kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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