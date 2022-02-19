Elbistan’da polis memuru hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Hükümet Konağı’nda görevli 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu sabah nöbet değişimine gelen arkadaşları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından burada yapılan kontrolde polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis memurunun cenazesi olay yerinde incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis memurunun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olan polis memuru memleketinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.