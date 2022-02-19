Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Elbistan’da polis memuru hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti.

Elbistan’da polis memuru hayatını kaybetti

Elbistan’da polis memuru hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti.

19 Şubat 2022 Cumartesi 12:29
banner459

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Hükümet Konağı’nda görevli 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu sabah nöbet değişimine gelen arkadaşları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından burada yapılan kontrolde polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis memurunun cenazesi olay yerinde incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis memurunun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olan polis memuru memleketinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta büyük uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş’ta büyük uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş’ta Cinayet Zanlısı 17 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Kahramanmaraş’ta Cinayet Zanlısı 17 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Elbistan’da, tırın altında kalan vatandaş yaralandı
Elbistan’da, tırın altında kalan vatandaş yaralandı
Kahramanmaraş’ta bomba paniği!
Kahramanmaraş’ta bomba paniği!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber